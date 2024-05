Menfi, rubati attrezzi agricoli e gasolio da azienda: al via le indagini

Dopo il furto di oltre 1500 metri di rame dall’impianto Enel, a Menfi anche un furto in un’azienda agricola. L’episodio è avvenuto sempre in contrada Gurra Soprana. I malviventi di notte hanno forzato una porta e sono entrati nei locali dell’azienda, asportando 500 litri di gasolio ed alcuni attrezzi agricoli. Il danno è stato già quantificato in circa 20 mila euro. Indagano i Carabinieri.