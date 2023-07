Menfi, scappa all’alt e danneggia auto carabinieri: denunciato

I carabinieri della stazione di Menfi hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni un giovane del posto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il minore, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari tentando di allontanarsi dal posto di blocco a bordo di uno scooter ma finendo per sbattere contro l’auto dei carabinieri. Dopo un breve inseguimento i militari lo hanno bloccato e denunciato.