Festa di Sant’Angelo, Balsamo: “niente albero della cuccagna e palio a mare”

“In merito alle richieste pervenute circa il regolare svolgimento del “palio a mare” e dell’albero della cuccagna, che si svolgono abitualmente il 6 Maggio nella banchina Marinai D’Italia, si comunica alla cittadinanza che gli eventi non si svolgeranno per motivi slegati all’Amministrazione Comunale non essendoci, in particolare, le condizioni generali e logistiche per svolgere la manifestazione in totale sicurezza. Al fine di preservare le nostre tradizioni, ci auspichiamo per il futuro che questi eventi tornino regolarmente a chiudere i festeggiamenti in onore di Sant’Angelo”. Cosi in una nota il Sindaco Angelo Balsamo che rende noto che non ci saranno l’Albero della Cuccagna e il Palio a mare a chiudere i festeggiamenti patronali per la festa di Sant’Angelo in programma dal 1 al 6 maggio a Licata.