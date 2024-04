Due autovetture, una Volkswagen Polo parcheggiata nei pressi di Porta di Ponte e una Fiat Punto in via Imera, sono state danneggiate. I proprietari, entrambi impiegati, hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla polizia che ha avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei due raid vandalici.