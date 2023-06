Spiaggia a misura di bambino, Menfi conquista la bandiera verde

Dopo la bandiera blu anche quest’anno il mare di Menfi conquista la bandiera verde. L’International Workshop of Green flags ha aggiornato l’elenco delle bandiere verdi, spiagge e località balneari sparse per tutta la Penisola e considerate particolarmente adatte e accoglienti per i bambini.

L’elenco aggiornato è stato presentato domenica 4 giugno a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, dall’ideatore dell’iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente del workshop.

Il progetto coinvolge 2.903 medici pediatri italiani e stranieri, che selezionano e studiano le mete marine ideali per le famiglie.