Licata, al via il Laboratorio culturale “Insieme”

“L’iniziativa nasce da un’idea dell’associazione folkloristica, turistica e culturale “A Lanterna” con il patrocinio del Comune di Licata – fanno sapere gli organizzatori – “Insieme” vuole essere un laboratorio culturale libero da ogni forma di pregiudizio e condizionamento ideologico e culturale, dove le diverse attivita’ confluiscono in un unico contesto in grado di accogliere tutte le potenzialita’ artistico – creative della nostra citta’. “Insieme” vuole essere un’opportunita’ di visibilita’ per artisti e creativi, di ogni eta’, che avranno la possibilita’ di esibire il proprio talento ed esporre la propria arte a tutta la collettivita’. Con “Insieme” tutti avranno la possibilita’ di incontrarsi e confrontarsi con altri artisti: dalla condivisione di idee, visioni ed esperienze dei singoli saranno sviluppate diverse iniziative”.

La prima iniziativa in programma e’ quella di trasformare magicamente, in alcuni giorni dell’anno, gli angoli piu’ suggestivi del centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Da subito a lavoro il Sindaco Angelo Balsamo, l’assessora al Turismo, Maria Sitibondo, il consigliere comunale Andrea Burgio e i componenti l’associazione culturale, turistica e folkloristica “A Lanterna”. Si sta mettendo in atto un lavoro di coinvolgimento di associazioni e singoli artisti locali ma soprattutto un’attività di coordinamento tra tutti i soggetti partecipanti.

“Insieme” – continuano i promotori – coinvolgera’ tutta la citta’ per valorizzare il nostro straordinario patrimonio artistico, paesaggistico e monumentale. La partecipazione ad “Insieme” e’ libera e gratuita e ciascun partecipante potra’ organizzarsi in piena autonomia. Con “Insieme” ogni passione diventa arte!!! Invitiamo tutte le associazioni, gli artisti di ogni forma d’arte (musica, scultura, pittura, fotografia, danza, recitazione, poesia, decoupage, gastronomia, ecc) a partecipare alla Marina per presentare ciò che di bello e buono realizza Licata. noi ci siamo, vi aspettiamo!

Per info rivolgersi ai seguenti contatti, assessore Maria Sitibondo: maria.sitibondo@gmail.com

Andrea Burgio: 3342581142