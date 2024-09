Vandalizzati arredi urbani della piazza a Menfi, Clemente: “non ho più parole da spendere”

“Ancora vandalizzazione. Questa volta identificati. I vigili, per quanto di loro competenza, si sono recati a casa dei genitori. Non ho più parole da spendere”. Queste le parole del sindaco di Menfi, Vito Clemente commentando le scritte che alcuni ragazzi avrebbero lasciato su alcuni oggetti di arredo installati nella piazza Vittorio Emanuele. A ripulire è stato uno dei genitori dei ragazzi che si è subito reso disponibile per rimediare al danno.