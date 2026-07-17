Messina

Attimi di paura a Messina, un traghetto durante l’attracco urta una banchina: sette feriti lievi

MESSINA (ITALPRESS) – Attimi di paura nel pomeriggio alla Rada San Francesco di Messina, dove il traghetto bidirezionale “Pietro Mondello” della Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato causato dal cedimento di uno dei motori mentre la nave […]

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Attimi di paura nel pomeriggio alla Rada San Francesco di Messina, dove il traghetto bidirezionale “Pietro Mondello” della Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato causato dal cedimento di uno dei motori mentre la nave era in fase di rallentamento per l’ormeggio.

Il violento scossone ha fatto cadere alcuni passeggeri che erano già in piedi in attesa di sbarcare o si stavano dirigendo verso le proprie auto. Sette le persone rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia. Il traghetto è rimasto ormeggiato alla banchina per consentire gli accertamenti tecnici e le verifiche sull’accaduto.

-Foto xr6/Italpress-
(ITALPRESS).

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