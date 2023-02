Auto in un burrone, un morto nel messinese

Un’auto è stata ritrovata in un burrone sulla strada provinciale 157, tra Longi e Frazzanò. All’interno un uomo che è stato trovato morto all’interno. I familiari avevano lanciato l’allarme nella serata di ieri per il suo mancato rientro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.