Droga nascosta in casa e nel negozio, arrestato commerciante

Droga nascosta in casa e al negozio. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Messina Centro e del Nucleo ispettorato del lavoro della città dello Stretto durante un controllo a un’attività commerciale del capoluogo.

Al termine della verifica ispettiva i militari hanno accertato l’utilizzo abusivo di un impianto di videosorveglianza, diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di una lavoratrice in nero. Il titolare è stato denunciato e a suo carico sono state comminate sanzioni e ammende per oltre 70.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività. Durante il controllo, però, i militari dell’Arma, hanno ritrovato anche svariate dosi di marijuana e hashish.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del commerciante, dove sono stati scoperti oltre 200 grammi di marijuana e 6.715 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.