 Forte scossa di terremoto nel Messinese, magnitudo tra 4.8 e 5.3

Scossa di terremoto, magnitudo “tra 4.8 e 5.3” registrata alle 16.19 come spiega l’Ingv su X, nella zona di Messina. L’epicentro sembra essere localizzato nelle isole Eolie. Il terremoto è stato avvertito anche dalla popolazione di Palermo; varie segnalazioni da Cefalù e Capo d’Orlando. Numerosi i post pubblicati sui social. Ai vigili del fuoco di Messina non sono arrivate finora segnalazioni di danni ne’ richieste di soccorso. Sospesa in via precauzionale la linea dei treni Messina-Palermo.

Altre scosse tre scosse registra sempre Ingv Terremoti: una di magnitudo 2.7 ore 16:40, l’altra di 2.5 ore 16:42, l’altra 2.9 ore 16:48.