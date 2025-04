Giovane gambizzato a Messina, al via le indagini

Un giovane e’ stato ferito nella tarda serata di ieri a Messina. E’ stato raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe mentre si trovava nei pressi di piazza 20 Settembre, nelle vicinanze del quartiere di Gravitelli. A sparare uno sconosciuto che e’ poi fuggito a piedi facendo perdere le tracce. Il giovane e’ stato soccorso da un amico che lo ha trasportato all’ospedale Piemonte, dove e’ stato sottoposto a una serie di esami clinici e accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato colpito da tre proiettili, due lo hanno raggiunto ad una gamba e uno all’altra. Sono in corso indagini della Squadra mobile per risalire al responsabile e per chiarire i motivi del ferimento.