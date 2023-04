Incidente sul lavoro, morto operaio edile di 56 anni

Un operaio di 56 anni e’ morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Fratello, comune sui Nebrodi , in provincia di Messina. L’uomo Lorenzo Petrolo, stava lavorando in un cantiere in contrada Pulezzo dove una ditta e’ impegnata nella realizzazione di un’abitazione privata.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava sul tetto quando, per cause ancora in corso di accertamento e’ scivolato andando a sbattere per terra. Una caduta di alcuni metri che si e’ rivelata fatale. L’operaio infatti e’ stato soccorso dalle persone presenti che hanno chiamato i soccorsi.

E’ arrivata un’ambulanza ma viste le condizioni e’ stato chiesto anche l’intervento di un mezzo dell’elisoccorso per arrivare prima in ospedale, i soccorsi purtroppo non sono serviti a salvargli la vita. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra e della Polizia.