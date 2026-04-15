Messina

Minorenne precipita dal balcone, è grave

La caduta, da diversi metri, è avvenuta nella parte retrostante dell'abitazione e sarebbe stata in parte attutita dalla presenza di fili per la biancheria stesi all'esterno delle case sottostanti

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

È ricoverata in prognosi riservata una ragazza minorenne che nella notte è precipitata da un balcone in pieno centro a Brolo, nel messinese. La giovane, originaria di fuori provincia, vive nell’appartamento insieme ad altre coetanee.

La caduta, da diversi metri, è avvenuta nella parte retrostante dell’abitazione e sarebbe stata in parte attutita dalla presenza di fili per la biancheria stesi all’esterno delle case sottostanti. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso la ragazza. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Patti. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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