Licata

Licata, tentano furto in gioielleria: ladri messi in fuga da allarme

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare i ladri

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Tentato furto nella notte nella gioielleria del centro commerciale “Il Porto” a Licata. I ladri si sono introdotti all’interno del centro ma non hanno asportato preziosi in quanto la cassaforte e il sistema di sicurezza della gioielleria hanno retto alla perfezione impedendo il furto.
Bottino quindi nullo. Rapidamente sul posto sono arrivate le guardie giurate e le forze dell’ordine. Dei malviventi però non c’era già traccia. Sul tentato furto della scorsa notte, le indagini sono state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Licata che stanno cercando indizi visionando anche le immagini registrate dai circuiti di video sorveglianza del centro e delle aree limitrofe.

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