Nasconde la droga in una scarpa, arrestato 21enne

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droghe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud che, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 21enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’azione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro che, dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento, si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo per eseguire una perquisizione domiciliare, ritenendo concreta l’ipotesi che all’interno della casa monitorata potesse essere detenuta della droga.

Nella camera da letto, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato oltre 200 grammi di hashish, distribuita in tre involucri di cellophane che l’indagato aveva occultato all’interno di una scarpa riposta sotto il letto. All’esito dell’udienza celebrata con rito per direttissima, il Giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, a carico dell’indagato, ha disposto l’applicazione della misura dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. La droga è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato sarebbe stato possibile ricavare più di 2600 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.