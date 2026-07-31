Palazzina crollata, si indaga per disastro colposo: si cercano 6 dispersi

La Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha aperto una inchiesta per disastro colposo sul crollo della palazzina avvenuta ieri pomeriggio nella città dello Stretto. Il procuratore, accompagnato dalla pm di turno Anita Siliotti, si è recato subito dopo il crollo sul luogo per i primi accertamenti. Presente anche il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Lucio Arcidiacono.

“In questo momento ci sono sei dispersi” e “dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone”, anche perché “abbiamo avuto notizie indirette degli operai feriti che hanno riferito che non ci sarebbero altre persone”. Lo ha detto la notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull’edificio crollato nel rione Pistunina, sottolineando che si “stanno cercando persone in vita”. “E’ ancora prematuro parlare di cause – ha osservato Burgio – è un crollo molto grave e questo ci induce ad approfondire prima di fare altre ipotesi rispetto alle due iniziali che sono quella di un cedimento strutturale e quello di uno scoppio o di una esplosione. Il boato si può confondere con quello del crollo”.

Nella ricerca dei dispersi, ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Messina, segue “una strategia ben definita che si basa sulle testimonianze sui siti dove si potrebbero trovare le persone da raggiungere”. “Abbiamo squadre speciale Usar – ha osservato Burgio – specializzate nella ricerca sotto macerie che stanno operando anche con i cinofili. In questo momento non si sentono voci, i tempi sono lontani dalle fatidiche 36 ore che segnano la caduta della probabilità del profilo di vita. Noi cerchiamo persone in vita. Ma c’è un incendio in corso che rende tutto più complicato”.