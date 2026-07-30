A Montaperto una serata dedicata alle donne vittime di violenza

Una serata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla memoria delle vittime di femminicidio. È questo l’obiettivo di “Donne x le Donne – Non scorderemo nessuna”, l’evento ideato e diretto da Lucia Albini, in programma venerdì 31 luglio alle ore 21.30 a Montaperto.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione della cittadinanza su un tema di grande attualità e coinvolge, in modo completamente volontario e amatoriale, donne, uomini e ragazzi uniti dal desiderio di diffondere un messaggio di consapevolezza, rispetto e solidarietà.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno del Comune di Agrigento, ed è realizzata con la collaborazione dell’Associazione Antiviolenza e Telefono Aiuto, rappresentata dalla dottoressa Gallo Carrabba. L’evento è inserito all’interno del Progetto Multimediale legato all’installazione itinerante della Panchina Rossa Digitale, simbolo dell’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

Il programma della serata prevede un susseguirsi di momenti artistici e di riflessione: un flash mob, monologhi, brevi rappresentazioni teatrali, poesie, danza e musica si alterneranno alla toccante testimonianza dei genitori di una vittima di femminicidio, offrendo al pubblico un’occasione di profonda partecipazione emotiva.

Ad arricchire l’appuntamento saranno inoltre le partecipazioni straordinarie di Lia Rocco e Graziano Alfano, che contribuiranno a rendere ancora più significativo un evento pensato per mantenere alta l’attenzione su una delle più gravi emergenze sociali del nostro tempo.