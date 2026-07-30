Pallavolista morte in piscina durante festa, chiesta archiviazione del caso
Secondo i pm termitani - guidato dal procuratore capo Angelo Cavallo - la morte sarebbe avvenuta per un incidente
La procura di Termini Imerese ha chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Simona Cina’, la giovane pallavolista morta in una piscina nella notte tra il primo e il 2 agosto dell’anno scorso. La ragazza, 21 anni, stava partecipando a un party in una villa nei dintorni di Bagheria, in provincia di Palermo. Secondo i pm termitani – guidato dal procuratore capo Angelo Cavallo – la morte sarebbe avvenuta per un incidente.
Dalle indagini infatti non ci sarebbero ferite sul corpo – ne alcun segno o lesione, anche sulle mani e nelle dita che potessero supportare la tesi della colluttazione – mentre dagli esami sarebbe emerso un elevato tasso alcolemico. I pm escludono dunque l’ipotesi dell’omicidio anche per la presenza di numerose persone a bordo piscina che avrebbero notato una eventuale colluttazione. L’autopsia, eseguita pochi giorni dopo al Policlinico, stabili’ che la causa del decesso era annegamento, escludendo l’infarto, problemi cardiaci e la presenza di sostanze stupefacenti, mentre fu accertata la presenza di acqua nei polmoni e un alto tasso di alcol nel sangue.