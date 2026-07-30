S.Stefano Quisquina, deliberati 30mila euro dal bilancio per sostenere le aziende colpite da incendi

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina, con senso di responsabilità e tempestività, ha approvato una variazione di bilancio destinando € 30.000 a favore delle aziende agricole duramente colpite dal devastante incendio che ha interessato il nostro territorio. La decisione è stata assunta per reperire con urgenza le risorse necessarie e dare una prima risposta concreta agli imprenditori agricoli che hanno subito gravi danni alle colture, alle strutture e ai mezzi di produzione.

“Si tratta di un sacrificio importante per il Bilancio Comunale, reso possibile dalla volontà politica dell’Amministrazione di intervenire senza indugi a sostegno di un settore strategico per l’economia e l’identità del nostro territorio”, dichiara il Sindaco Cacciatore. “Sappiamo bene che questa somma non potrà compensare integralmente i danni subiti, ma rappresenta un segnale concreto di vicinanza e di solidarietà istituzionale. Era nostro dovere fare tutto ciò che era nelle possibilità del Comune per non lasciare soli le nostre aziende. E’ stato dato mandato all’Area Tecnica di pubblicare l’AVVISO PUBBLICO con i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di prima emergenza. L’agricoltura e la zootecnica sono risorse fondamentali per la nostra comunità e chi oggi vede compromesso il proprio lavoro deve sapere che il Comune è al suo fianco. Continueremo a sollecitare la Regione, il Governo e tutti gli enti competenti affinché vengano attivate ulteriori misure straordinarie di sostegno e ristoro”, ha concluso il primo cittadino.