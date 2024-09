Ruba due computer da scuola e monete dalle giostre per bambini: arrestato

Un 37enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Sant’Agata Militello, nel Messinese, per furto aggravato. I militari lo hanno sorpreso alla stazione ferroviaria con due computer portatili e con 300 euro in monete di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Dagli accertamenti è emerso che i pc erano stati rubati poco prima dall’istituto comprensivo statale di via Caputo a Torrenova (Messina). Le monete, invece, erano l’incasso delle giostre per bambini presenti in un lido sul locale lungomare dello stesso centro. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’autorità giudiziaria.