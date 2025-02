Rubano aspirapolvere e televisore al centro commerciale, due arresti

Domenica scorsa, nella zona sud della città, agenti della Polizia di Stato impegnati nel controllo del territorio hanno proceduto all’arresto di due messinesi, un uomo e una donna rispettivamente di 31 e 22 anni, colti nella flagranza del reato di furto aggravato; all’esito dell’attività svolta nell’immediatezza, i presunti autori sono stati altresì deferiti per i reati di ricettazione e riciclaggio.

I due soggetti sono stati in pochissimo tempo bloccati dai poliziotti delle Volanti allertati da una segnalazione diramata dalla Sala Operativa, a seguito di richiesta di intervento al Numero Unico di Emergenza “112”, con la quale venivano indicate fattezze ed indumenti dei responsabili, nonché la targa del ciclomotore con cui si erano dati alla fuga dopo aver rubato dagli scaffali di un esercizio commerciale una tv led ed un aspirapolvere, per un valore di oltre 1.000 euro.

Poco prima di essere raggiunti dai poliziotti, probabilmente con la volontà di dissimulare il loro coinvolgimento nei fatti, i fuggitivi avevano chiesto ed ottenuto il favore da parte di un ignaro commerciante della zona affinché conservasse la merce trafugata, con la scusa di salvaguardarla dalla pioggia battente.

La perquisizione a carico dei due ha consentito di rinvenire e sequestrare quanto sottratto all’interno dell’esercizio commerciale, e di appurare che gli stessi avevano utilizzato, per compiere il furto, un ciclomotore risultato provento di furto, con apposta una targa appartenente ad altro ciclomotore ‘pulito’, mentre ben celata – sotto – vi era un’ulteriore targhetta associata ad altro ciclomotore, anch’essa rubata.

La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la ricostruzione operata sulla scorta delle informazioni assunte nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire la verosimile dinamica del furto ed il ruolo rivestito dai due, ripresi all’interno del centro commerciale mentre portavano fuori la merce.

A seguito dell’arresto in flagranza di reato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la merce recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.