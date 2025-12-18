Agrigento intitola la piazzetta ad Andrea Camilleri, Miccichè: “Un angolo di cultura”





Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, l’amministrazione comunale di Agrigento guidata dal Sindaco Franco Miccichè, dopo aver concluso l’iter burocratico, ha intitolato la piazzetta della via Atenea allo scrittore empedoclino, dove cinque anni addietro, l’allora sindaco Lillo Firetto, avevo fatto collocare una statua di bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Agnello.

“Questa piazzetta anche se minuscola è grande, perchè c’è la statua che rappresenta Andrea Camilleri. E’ un angolo di cultura, è la piazzetta dello scrittore e l’ho voluto dedicare proprio quest’anno che ricorre il centenario della nascita dello scrittore. Aspettavo un momento particolare per fare l’intitolazione della piazza”; dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè a margine della cerimonia di scopertura della targa alla presenza del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, della presidente della Fondazione 2025, Maria Teresa Cucinotta, e delle istituzioni militari e civili.

Il momento culturale è stato impreziosito dalla lettura di un brano dell’attore Gaetano Aronica.