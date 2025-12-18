Agrigento, tutto pronto per la cerimonia di consegna del “Premio Progresso Economico 2025”

Agrigento

Si svolgerà lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento la cerimonia di consegna del Premio Progresso Economico 2025.

“L’ evento, nell’ anno in cui Agrigento riveste il titolo di Capitale italiana della cultura, mira – dichiara il Commissario straordinario Giuseppe Termine – a valorizzare l’impegno e lo spirito di resilienza di quelle aziende e personalità che si sono particolarmente distinte, contribuendo anche ad accrescere il profilo culturale del territorio”.”Il Premio – continua il Commissario Termine – vuole essere un segno di benemerenza destinato a coloro che hanno contribuito concretamente all’elevazione del prestigio della comunità in ambiti cruciali quali l’innovazione in campo digitale, la tradizione, il valore sociale, la promozione culturale, l’internazionalizzazione e la competitività”.

La cerimonia di premiazione procederà con la consegna del Premio Speciale Progresso Economico 2025 al Prefetto di Agrigento Dott. Salvatore Caccamo; un’altra targa all’azienda Lo Vullo di Agrigento alla quale è stato riconosciuto il marchio di impresa storica d’Italia, iscritta nell’ elenco nazionale delle imprese storiche.

Verranno premiate le aziende: Conad di Agrigento, Arancello di Ribera, Futuris società srl s, Officina Meccatronica Bonifacio Antonino, La Porta Industries srl, Nobile Oil S.p.A., Azzalora srl, Agridelice Azienda Agricola, Up Your Shoot S.R.L., Caseificio F.lli Lepre.

