Si tuffa in mare e non torna più in riva, avviate le ricerche di 22enne

Si è immerso in mare a Messina per una nuotata ma non è tornato a riva. Dalle ore 15 circa , i vigili del fuoco sono impegnati, con la Capitaneria di Porto, per la ricerca di un ragazzo, di origine africana, disperso nelle acque antistanti la chiesa Del Ringo, nei pressi delle invasature delle navi della Caronte e Tourist.

Il ragazzo di 22 anni è originario della Costa d’Avorio e stava facendo il bagno con altri due connazionali. I tre giovani avrebbero avuto difficoltà a tornare nella spiaggia antistante il villaggio del Ringo. Uno dei giovani poi sarebbe stato aiutato da alcuni bagnanti, un altro sarebbe tornato solo e il terzo risulterebbe disperso. Lo stanno cercando motovedette, i sommozzatori e un elicottero della Guardia Costiera.