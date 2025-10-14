Messina

Soldi in cambio di falsi posti di lavoro, arrestato 33enne

L'indagato avrebbe raggirato la vittima con la falsa promessa di un posto di lavoro pubblico in cambio di denaro

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Estorsione e truffa ai danni di una persona vulnerabile. Con questa accusa un 33enne di Brolo e’ stato arrestato in provincia di Messina dai carabinieri della Compagnia di Patti. Il gip Andrea La Spada, su richiesta della procura, ha disposto la detenzione domiciliare per fatti avvenuti dall’agosto 2024 a Ficarra.

L’indagato avrebbe raggirato la vittima con la falsa promessa di un posto di lavoro pubblico in cambio di denaro, per poi costringerla con minacce e aggressioni fisiche a sborsare ingenti somme. Acquisiti le dichiarazioni della vittima e i tabulati telefonici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Asia Crapanzano è Miss Gattopardo 2025
Messina

Soldi in cambio di falsi posti di lavoro, arrestato 33enne
Cultura

Palazzo Naselli, il collettivo danese Sisters’Hope invita a vivere per 24 ore in un’opera d’arte
PRIMO PIANO

Rissa in un locale della movida, denunciati cinque giovani 
Caltanissetta

Le condanne diventano definitive, arrestate tre persone
Apertura

Raid nel terreno di un pensionato, tagliati 11 alberi di ulivo 