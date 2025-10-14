Raid nel terreno di un pensionato, tagliati 11 alberi di ulivo 

Ancora un raid, l’ennesimo, nelle campagne della provincia di Agrigento. Questa volta è successo a Burgio dove ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di proprietà di un pensionato di 75 anni e hanno danneggiato ben 11 alberi di ulivo.

A fare la scoperta è stato l’uomo al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I balordi, non si sa per quale motivo, hanno tagliato le chiome degli alberi. Il danno è in corso di quantificazione. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire la vicenda.