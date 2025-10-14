Rissa in un locale della movida, denunciati cinque giovani 

Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri per una rissa avvenuta nei pressi di un locale della movida in contrada Foggia, a Sciacca. Si tratta di giovani di età compresa tra i venti ed i venticinque anni. Tre di loro sono di Sciacca mentre gli altri due di Lucca Sicula.

Uno di loro è stato anche trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II per i traumi riportati durante la scazzottata. Non è ancora chiaro il motivo che ha innescato la zuffa. I carabinieri, al termine dell’attività investigativa, hanno rintracciato e denunciato i protagonisti della rissa.