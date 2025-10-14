PRIMO PIANO

Rissa in un locale della movida, denunciati cinque giovani 

Uno di loro è finito in ospedale a causa dei traumi riportati durante la scazzottata

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri per una rissa avvenuta nei pressi di un locale della movida in contrada Foggia, a Sciacca. Si tratta di giovani di età compresa tra i venti ed i venticinque anni. Tre di loro sono di Sciacca mentre gli altri due di Lucca Sicula.

Uno di loro è stato anche trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II per i traumi riportati durante la scazzottata. Non è ancora chiaro il motivo che ha innescato la zuffa. I carabinieri, al termine dell’attività investigativa, hanno rintracciato e denunciato i protagonisti della rissa. 

