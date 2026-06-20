Tentano truffa del finto carabiniere, un arresto e una denuncia

Tentano la truffa del finto carabiniere, ma vengono scoperti dai familiari dell’anziana che allertano i veri militari. È successo ieri sera in provincia di Messina. I due truffatori, un 32enne e un 23enne originari della provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili del reato di tentata truffa aggravata ai danni di una persona vulnerabile ultra 90enne. L’indagine è scattata nel pomeriggio quando un ignoto interlocutore ha contattato, sulla linea telefonica fissa, un’anziana donna di 95 anni residente a San Teodoro (Messina).

Il presunto truffatore, spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, avrebbe inscenato un grave incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia della vittima, asserendo che vi fosse un’assoluta e urgente necessità di denaro per sottoporre quest’ultima a un delicato intervento chirurgico. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, poco dopo la telefonata, il malvivente si sarebbe presentato sulla porta dell’abitazione della vittima per prelevare i gioielli e gli oggetti preziosi che la donna, colta dal panico, aveva già preparato, il tutto mentre un complice lo attendeva a bordo di un’auto ferma poco distante dall’abitazione.

Il colpo è tuttavia fallito grazie al tempestivo intervento di alcuni familiari dell’anziana, residenti nello stesso stabile, che hanno messo in fuga i malviventi e segnalato il tutto al 112, consentendo così ai Carabinieri di avviare le ricerche. A Cesarò i militari hanno bloccato l’auto sulla quale viaggiavano i due malviventi, mentre percorrevano la strada statale in direzione Bronte. Il 32enne è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, il presunto complice è stato invece denunciato in attesa di raccogliere ulteriori elementi a suo carico.