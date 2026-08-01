“Il tempo delle Pesche” l’8 e 9 agosto Bivona celebra l’orgoglio di una terra che coltiva eccellenze IGP

L’8 e il 9 agosto il Comune di Bivona organizza “Il tempo delle pesche”, 39ª edizione della manifestazione dedicata alla Pesca Bivona IGP. Due giornate per celebrare il frutto simbolo del paese, il lavoro delle famiglie che lo coltivano e una filiera che coinvolge produttori, cooperative, imprese e attività locali.

Il centro storico diventerà un percorso diffuso tra degustazioni, cooking show, esperienze nei luoghi della produzione, tradizioni popolari, incontri sul futuro dei Sicani e appuntamenti musicali.

L’edizione 2026 si svolge dopo gli incendi che hanno devastato boschi, abitazioni e coltivazioni a Bivona e in altri comuni dei Sicani. In questo contesto, la manifestazione ha l’ambizione di essere un evento-manifesto del territorio e di tutto il tessuto produttivo locale puntando l’attenzione su chi continua a vivere e lavorare della terra.

«Dopo giorni che hanno ferito profondamente i Sicani, Il tempo delle pesche assume un valore ancora più forte. Questo frutto racchiude il lavoro di intere famiglie e il sapere delle aree interne, custodi di biodiversità, competenze e pratiche agricole preziose per il Paese. L’8 e il 9 agosto Bivona sceglie di dare spazio a chi coltiva, protegge il paesaggio e produce qualità. Partecipare significa sostenere una comunità che trasforma il proprio patrimonio agricolo in futuro», dichiara il sindaco di Bivona, Milko Cinà.

L’inaugurazione è prevista giorno 8 agosto alle 18.00 in via Roma, alla presenza del sindaco Milko Cinà e degli amministratori dei comuni vicini. Il gruppo Sikania Folk accompagnerà l’apertura con una sfilata itinerante nel centro storico. Alle 18.30 aprirà il Villaggio della Pesca Bivona IGP, con degustazioni e vendita del prodotto. Il Salone del Gusto sarà allestito in piazza San Domenico, mentre l’associazione Sole sui Sicani proporrà in via Federico Picone un assaggio gratuito di pesche accompagnate dal vino.

Alle 19, in piazza Cinà, un talk riunirà amministratori e rappresentanti istituzionali per approfondire il contributo dell’iniziativa alla promozione locale. Dalle 20 seguiranno le dimostrazioni culinarie, con degustazione, degli chef Alessandro Spina, dell’Accademia Pellegrini, e Giovanni Spataro. La proposta gastronomica sarà completata da un wine tasting.

In piazza San Giovanni, alle 21.30, Giovanni Cangialosi presenterà lo spettacolo di cabaret Dopo i 50 è tutto in discesa. Alle 23 il dj set di Giorgio Prezioso concluderà la prima serata.

Il programma di domenica 9 agosto

La seconda giornata inizierà alle 10.30 con il Villaggio, il Salone del Gusto e la PescaBivona Experience, curata dall’associazione Sole sui Sicani: un’esperienza dedicata alla raccolta, affiancata da una passeggiata urbana e da un itinerario artistico. Alle 11 i Tamburi della Quisquina attraverseranno le vie del paese.

Le attività riprenderanno alle 18.30. Alle 19 spazio all’esibizione della Sikanian Street Band; alle 19.30 piazza San Giovanni accoglierà Ci vuole calma, spettacolo di giocoleria e arti circensi della compagnia Joculares. Sempre alle 19.30, in piazza Cinà, il talk Bivona capitale delle Terre Sicane affronterà formazione, sviluppo locale, promozione e tutela ambientale, con amministratori, rappresentanti regionali ed esperti. La serata proseguirà con i cooking show degli chef Luciano Di Marco, alle 20.45, e Maurizio Valguarnera, alle 21.15. Alle 21.30 è prevista una degustazione guidata di vini con l’Azienda Di Salvo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Alle 22, in piazza San Giovanni, il concerto di Elettra Lamborghini chiuderà la manifestazione.