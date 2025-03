Tragico schianto in moto, morto 66enne 

Un tragico incidente è avvenuto la scorsa notte lungo l’autostrada A20, allo svincolo di Boccetta. A perdere la vita è Santo Pellegrino, 66 anni. L’uomo viaggiava a bordo di un motociclo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli operai del Cas. Al vaglio degli investigatori la dinamica di quanto accaduto.