Trovato cadavere carbonizzato in un’auto nel messinese, indagini

Il cadavere di un uomo di 74 anni e’ stato trovato questa mattina dentro un’auto in fiamme nella campagne di Oliveri, nel Messinese. A scoprire il corpo carbonizzato dell’uomo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Patti che questa mattina erano stati chiamati per l’incendio di un’auto le cui fiamme si erano propagate anche alle sterpaglie adiacenti alla via nazionale per Tindari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona e della stazione di Oliveri ed il Ris di Messina. Sul ritrovamento indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che non escludono nessuna ipotesi compreso il gesto volontario ma sara’ l’autopsia a chiarire tutti i dubbi dubbi.