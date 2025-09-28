Apertura

Trovato morto nella sua abitazione, indagato un vicino di casa

Secondo quanto riferito, i due avrebbero trascorso insieme la serata a casa dell'indagato, giocando a carte e la mattina successiva la tragedia

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

C’è un indagato per la morte del 73enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina in un’abitazione di Fondo Saccà, a Messina, nelle casette del progetto di rigenerazione urbana Capacity, con una corda stretta attorno al collo. Si tratta di un vicino di casa, ultimo ad aver visto l’anziano venerdì sera e ad averne scoperto il cadavere.

La procura, con la pm Giorgia Spiri, lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario: un atto dovuto in vista dell’autopsia fissata martedì all’obitorio del Policlinico. L’uomo è stato interrogato in Questura alla presenza del suo difensore, l’avvocato Giovanni Calamoneri.

Secondo quanto riferito, i due avrebbero trascorso insieme la serata a casa dell’indagato, giocando a carte. La mattina successiva il vicino avrebbe trovato la porta socchiusa, sarebbe entrato e avrebbe scoperto il corpo del 73enne riverso a terra con la corda al collo. È stato lui stesso ad allertare la Polizia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Claudio Baglioni dopo Lampedusa torna ad Agrigento alla Live Arena a luglio 2026
Apertura

Con auto fuori strada e contro casa in costruzione: morto imprenditore
dalla Regione

Schifani: “Viviamo una stagione complessa, ma il Mezzogiorno cresce e la Sicilia ne è un esempio”
Apertura

Trovato morto nella sua abitazione, indagato un vicino di casa
Palermo

Accerchiato e picchiato da tre uomini, al via le indagini
Palermo

Cade per strada durante il nubifragio e viene travolto: caccia al pirata