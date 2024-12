Un chilo di hashish in casa e cocaina in auto, arrestato

A Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, nel corso di un servizio di perlustrazione delle vie cittadine, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un uomo condurre un veicolo di grossa cilindrata a forte velocità. L’equipaggio ha pertanto avviato un pedinamento allo scopo di verificare l’identità del conducente.

Una volta raggiunta l’auto, gli agenti hanno sottoposto a controllo il conducente, perquisendo anche il veicolo. Gli operatori hanno rinvenuto in auto circa 15 grammi di cocaina, e successivamente, presso l’abitazione dell’uomo, oltre 1 kg di hashish, nonchè l’occorrente per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.