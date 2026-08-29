Vìola divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex compagna, arrestato

Nella giornata di ieri, a Giardini Naxos, i Carabinieri della Stazione del luogo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 44enne, tunisino, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, “lesioni personali” e “violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa”. L’arresto è scaturito da una chiamata della vittima al numero di emergenza “112 NUE”, con cui la stessa chiedeva aiuto, segnalando di essere stata aggredita e percossa dall’ex compagno.

Difatti, non appena i militari sono giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato di shock e con evidenti segni di percosse, tanto che si è reso necessario l’intervento di personale sanitario, con il successivo trasporto presso il vicino ospedale di Taormina. Sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, appurando che – nel pomeriggio precedente – la donna sarebbe stata dapprima percossa violentemente dall’ex compagno, il quale l’avrebbe poi anche vessata e molestata verbalmente, fino a costringerla a trascorrere la notte sulle scale del residence ove alloggiava. Tra l’altro, durante l’ispezione dei luoghi, i militari hanno rilevato anche la presenza di tracce ematiche, verosimilmente riconducibili alla violenta aggressione che aveva subito la donna. In tale quadro, la gravità della condotta così delineata è risultata aggravata anche dal fatto che l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Pertanto, alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato quindi arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.