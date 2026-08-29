Agrigento

Scuola Pirandello, il Comune cerca spazi per evitare sgombero degli studenti 

A poche settimane dalla prima campanella è corsa contro il tempo per trovare nuovi immobile e trasferire gli studenti della scuola Pirandello di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A poche settimane dalla prima campanella è corsa contro il tempo per trovare nuovi immobile e trasferire gli studenti della scuola Pirandello di Agrigento. Il Comune, con l’assessore Eleonora Sciortino, affiderà l’incarico ad un ingegnere di effettuare una perizia che stabilisca la sussistenza (o meno) di un concreto rischio per l’incolumità degli studenti. Contestualmente si cercano nuovi spazi per una sede alternativa. La vicenda è nota. Negli scorsi mesi il Liceo “Politi” di Agrigento, a due passi dalla martoriata via Acrone, risultò inagibile con conseguente cambio di sede. Un epilogo che si vuole scongiurare per la “vicina” scuola Pirandella che è di competenza comunale. A fine aprile la Regione aveva scritto all’amministrazione spiegando che l’istituto doveva essere sgomberato e chiuso perché non aveva le condizioni per rimanere aperta. 

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