Agrigento

Sanità, ok al finanziamento per l’acceleratore lineare nel reparto di Radioterapia 

Un finanziamento di 4 milioni di euro per l’acquisto di un secondo acceleratore lineare e la realizzazione del relativo bunker nel reparto di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Un finanziamento di 4 milioni di euro per l’acquisto di un secondo acceleratore lineare e la realizzazione del relativo bunker nel reparto di Radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento diretto dal primario Michele Bono. Il ministero della Salute ha dato il via libera all’atto di convenzione per avviare le procedure.

Lo stesso ministero, mettendo a disposizione le somme, si è riservato la facoltà di “verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite” chiedendo all’Asp di Agrigento “relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, l’aggiornamento del cronoprogramma, le opere realizzate e le voci di spesa sostenute”. Il mancato avvio o completamento delle opere  comporterà la revoca delle risorse. L’azienda sanitaria ha già nominato il responsabile unico del progetto per rispettare le scadenze fissate dalla convenzione.

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