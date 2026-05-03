Moda, Beauty, Spettacoli & Lifestyle

Grande successo a Naro per la “Domenica al museo”

Numerosi visitatori sono giunti da tutta la Sicilia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La “Domenica al museo” di oggi a Naro si è rivelata un grande successo, confermandosi come un’importante occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale. Numerosi visitatori sono giunti da tutta la Sicilia — da Vittoria, Ragusa, Catania e Palermo, nonché dalle vicine Canicattì e Caltanissetta — a testimonianza di un interesse sempre crescente verso le ricchezze storiche e artistiche del territorio.

Nel corso della giornata, le vie del centro e i principali siti di interesse si sono animati di presenze, curiosità e partecipazione, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Fondamentale è stato il contributo delle associazioni locali: i volontari di We Naro, insieme alla Pro Loco, hanno accompagnato e guidato i numerosi turisti lungo i percorsi culturali, offrendo informazioni e approfondimenti che hanno arricchito l’esperienza dei visitatori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Il CastrumFavara ricorda Gabriele Vaccaro: commozione allo stadio “Bruccoleri” prima della partita
Apertura

Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni
di Giuseppe Castaldo

Rivolta nel carcere di Agrigento dopo aver picchiato e tolto le chiavi agli agenti, 8 arresti 
Agrigento

Travolge due giovani su un monopattino e scappa, caccia al pirata della strada 
Apertura

Minacce di morte ed estorsione, arrestato 43enne empedoclino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv