Montallegro, 96enne cade in casa e resta a terra diverse ore: salvata 

Scivola in casa e rimane per terra diverse ore in uno stato di semi-incoscienza prima di essere soccorsa dalle forze dell’ordine. Spiacevole disavventura per una signora di 96 anni di Montallegro. La donna, che vive da sola ma assistita da una badante, non ha risposto per diverso tempo agli appelli di quest’ultima. Anche i vicini, preoccupati, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Immediata la chiamata ai carabinieri della locale stazione che, insieme al personale medico e ai vigili del fuoco, sono arrivati sul posto. Una volta forzata la porta di ingresso, l’anziana è stata trovata per terra in difficoltà. Subito il trasferimento all’ospedale di Ribera per gli accertamenti del caso ma le condizioni della donna non sono preoccupanti.