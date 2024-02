Carnevale di Montevago, pronti a sfilare due carri allegorici e gruppi mascherati

Al via domani, 9 febbraio, il Carnevale Montevaghese 2024. La festa inizierà alle ore 15:30 con il posizionamento e il montaggio dei carri allegorici lungo il corso Colombo.

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo in collaborazione con diverse associazioni, gode quest’anno del patrocinio dell’Assemblea regionale Siciliana e dell’assessorato regionale al Turismo che hanno disposto un contributo da 10mila euro ciascuno.

Il programma prevede per sabato 10 febbraio, alle ore 10, la visita delle scolaresche ai carri allegorici in cartapesta; alle ore 17 l’inizio della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo il circuito cittadino; alle ore 18 la presentazione dei carri e dei gruppi sul palco allestito in corso Rosselli.

Domenica 11 febbraio, alle ore 15, per i bambini, “La Grande Festa di Carnevale” a cura dell’associazione “Coro degli Angeli”, in corso Magellano; alle ore 17 inizio sfilata.

Anche lunedì 12 e martedì 13 febbraio inizieranno alle 17 le sfilate dei carri e dei gruppi mascherati. Martedì ultima esibizione è in programma intorno alla mezzanotte; poi, in chiusura, lo spettacolo musicale con Nanà “Carneval Show” sul palco di corso Rosselli.

E’ stato già presentato con un video sui social uno dei carri allegorici che parteciperanno alla sfilata: è quello realizzato dall’associazione “La smania addosso”, si chiama “Cocco Bello” e affronta il tema del cambiamento climatico. L’altro carro allegorico arriverà dalla vicina Santa Margherita Belìce, si chiama “Fico d’India” e valorizza il gustoso prodotto locale.

“Ringrazio il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – per aver accolto la nostra richiesta di patrocinio del Carnevale Montevaghese che da anni richiama migliaia di persone nel nostro paese ed è diventato punto di riferimento per i comuni del belìcino. Un contributo significativo che ci sta consentendo di organizzare una manifestazione di qualità e in sicurezza. Vi aspettiamo in tanti per divertirci insieme”.