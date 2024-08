Montevago, aggiudicato appalto per il ripristino della strada Sajaro

E’ stata aggiudicata la gara per i lavori di ripristino della strada Sajaro di Montevago. Si tratta di un progetto da 500mila euro, redatto dall’ingegnere Alfonso Lo Presti e finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito della misura “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. A darne notizia, in una nota, è il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Pam srl di Grotte con il ribasso del 33,77% sull’importo a base di gara. La durata dei lavori prevista è di 180 giorni. Il progetto riguarda il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico e di frana della strada Sajaro. In particolare, l’intervento previsto consiste nella realizzazione di opere di protezione in cemento armato poggiate su pali e nella regimentazione del flusso dell’acqua che alimenta l’ampio bacino imbrifero causa di danni da erosione e ruscellamento.

“E’ l’ennesimo finanziamento che otteniamo – afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – grazie a un lavoro attento e puntuale svolto dal nostro ufficio tecnico e dall’amministrazione comunale. Assieme all’assessore all’agricoltura Francesco Russo che ringrazio, proseguirà senza sosta il nostro impegno di progettazione e programmazione per cogliere tutte le opportunità offerte ai piccoli comuni dal Pnrr e da altri bandi regionali, nazionali ed europei”.