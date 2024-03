 Montevago, al via i lavori per la messa in sicurezza della palestra comunale

Sono stati consegnati ieri all’impresa esecutrice i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della palestra comunale annessa alla scuola primaria “Eleonora Gravina”.

Il progetto, che ammonta complessivamente a circa 404.000 euro, è stato finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca. Ad eseguire i lavori sarà la G.s.p. Costruzioni Srl di Sciacca.

“Prosegue senza sosta – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – l’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e sportive. In questi anni, grazie al lavoro incessante dell’ufficio tecnico comunale, in tutte le scuole di Montevago abbiamo realizzato diversi interventi di ristrutturazione e ammodernamento rendendole efficienti anche sul piano energetico e altri interventi sono in cantiere. Continueremo a lavorare per presentare altri progetti di qualità e intercettare nuovi finanziamenti nazionali, regionali ed europei, guardando con grande attenzione ai bandi del Pnrr che sta offrendo tante opportunità ai piccoli paesi come Montevago”.