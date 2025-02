Montevago, inaugurata scuola dell’infanzia “Biagio Marino”

E’ stata inaugurata oggi a Montevago la scuola dell’infanzia “Biagio Marino” dopo l’intervento di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. “E’ un momento di grande gioia per bambini, famiglie, insegnanti, personale scolastico, per tutta l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico, è l’ennesimo progetto per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle scuole di Montevago che riusciamo a portare a termine”, ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. “I lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio sono stati finanziati dal Miur – spiega il primo cittadino – grazie a un progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di 1.112.839 euro. Un nuovo finanziamento del Pnrr dell’importo complessivo di 218.357 euro per la realizzazione della mensa all’interno dell’istituto è, invece, tra quelli già ammessi nella graduatoria degli interventi finanziati del bando del ministero dell’Istruzione”. “Risultati importanti per una piccola comunità come la nostra – aggiunge il sindaco – che si possono raggiungere solo grazie a un impegno costante e a un lavoro di squadra tra amministrazione, dirigenti e dipendenti comunali, istituzioni regionali e nazionali. Un lavoro che continueremo a portare avanti con determinazione certi di riuscire a intercettare altri finanziamenti che ci consentiranno di migliorare e riqualificare gli spazi pubblici del nostro territorio”.