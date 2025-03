Chiusura guardia medica a Naro: Assessore e Consigliere di FI scrivono al Sindaco

Si discute da giorni sulla chiusura della guardia medica di Via Don Guanella a Naro e, dopo una lettera dei consiglieri comunali indirizzata all’Assessorato Regionale alla Sanità non sembra essersi mosso tanto. I locali di Via Don Guanella sono stati chiusi per lavori di ristrutturazione ma sembrerebbe concretizzarsi l’ipotesi di una chiusura definitiva che toglierebbe a Naro il Servizio di Continuità Assistenziale. Di seguito la nota stampa a firma dell’Assessore Erika Ferraro e del Consigliere Liliana Bellavia:

“La scrivente Ins. Bellavia Liliana, consigliere comunale, e la dott.ssa Ferraro Erika, assessore comunale, facenti parte del gruppo politico di Forza Italia, rappresentano alla S.V. la grave preoccupazione e lo sgomento che sta vivendo in questi giorni la comunità Narese dinanzi alla notizia circolata sulla imminente chiusura della locale Guardia Medica, con il trasferimento in altre sedi del personale Medico operante, a causa della ristrutturazione dei locali di via Don Guanella, ove il presidio Sanitario è da sempre allocato.

È evidente che, tale prospettazione, ove dovesse trovare conferma, sarebbe di grave pregiudizio per i cittadini di Naro, che rimarrebbero senza alcuna assistenza medica negli orari di chiusura degli ambulatori dei medici di medicina generale.

Le scriventi, pertanto, con la presente, si rivolgono alla S.V., nella qualità di Rappresentante della nostra comunità ed anche nella qualità di massima autorità sanitaria locale, affinchè voglia impedire tale scempio ed evitare che la nostra cittadinanza rimanga priva di Guardia medica.



Si chiede pertanto di voler immediatamente diffidare l’ASP di Agrigento ed il Distretto di Canicatti dal procedere alla chiusura del presidio sanitario di Guardia medica del comune di Naro, che dovrà continuare ad avere un suo presidio all’interno del nostro centro urbano, trovando nuovi ed idonei locali, prima di procedere ad ogni intervento di ristrutturazione del vecchio stabile. È infatti censurabile il fatto che a ciò non si sia provveduto già per tempo!!!



Contestualmente, si chiede altresì alla S.V. di voler considerare la messa a disposizione della Guardia medica di locali di proprietà di questo Comune di Naro, che possano nell’immediato essere utilizzati per assicurare, senza soluzione di continuita, tale essenziale servizio, la cui importanza sovrasta qualsivoglia altro interesse o attività.



A tal’uopo si suggerisce di voler mettere temporaneamente a disposizione, in comodato d’uso gratuito, i locali siti in via Dante, già utilizzati dall’ex Ufficio di collocamento o alcune stanze dell’ex scuola elementare di Largo San Secondo, che risultano immediatamente fruibili e funzionali, oltre che privi di barriere architettoniche“.