Crisi idrica, a Naro riattivato il pozzo comunale di contrada Falsina

A Naro verrà finalmente riattivato il pozzo comunale in Contrada Falsina, in grado di pompare fino a 5 litri di acqua al secondo. La comunicazione arriva dal primo cittadino Milco Dalacchi.

“Un risultato che rappresenta un passo avanti fondamentale per la nostra comunità.Come promesso durante la campagna elettorale, abbiamo lavorato con impegno per mantenere le nostre promesse, nonostante le difficoltà e le critiche.In un periodo storico caratterizzato da una grave siccità, questa è una notizia straordinaria per Naro.A questo splendido risultato, si aggiungono i 100 mila euro finanziati per la manutenzione e e la messa in sicurezza della “Via Salita”, dichiara in una nota il sindaco Dalacchi.