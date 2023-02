Da Canicattì a Naro per gettare in strada rifiuti, 600 euro di multa

Si è spostata da Canicattì a Naro per buttare in strada la propria spazzatura ma la “furbizia” non è passata inosservata. Una canicattinese è stata individuata dagli agenti della polizia locale e sanzionata con una multa di 600 euro. È stata la polizia municipale, dopo aver ispezionato il contenuto del sacco di immondizia, a risalire alla donna. Così il sindaco Maria Grazia Brandara: “Continuano i controlli per reprimere la cattiva abitudine di abbandonare per strada i rifiuti, inquinando la città e aumentando il costo del servizio di igiene ambientale.”