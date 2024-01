Il duplice omicidio a Naro, il sindaco Brandara: “Comune contribuirà a trasferimento salme”

“Strazia il cuore a vedere e parlare con Marcela. Ho voluto incontrarla per capire se e come il Comune può aiutarla. Mi ha spiegato che subito dopo i funerali la loro intenzione è quella di riportare la mamma in Romania e seppellirla laddove è tumulata una figlia della donna, morta neonata. Ci siamo messi a disposizione per contribuire alle spese”. Lo ha detto, commossa, Maria Granzia Brandara che è la sindaco di Naro. Alcune donne romene che da tempo vivono a Naro hanno chiesto alla sindaca se era opportuno o meno organizzare una raccolta di fondi per aiutare.