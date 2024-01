Incidente lungo la Naro-Canicattì: centauro in ospedale

Incidente stradale lungo la strada statale 410 dir Canicattì-Naro. Si tratta di un sinistro stradale autonomo che ha visto coinvolto un motociclista che, si trovava insieme ad un gruppo di centauri quando , ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. L’uomo non dovrebbe essere in grave condizioni di vita ma è stato soccorso dagli operatori sanitari che lo hanno trasferito in ospedale. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente i carabinieri.