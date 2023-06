La Regione nega il Paur per la discarica di contrada Grotticelle, Brandara: “vittoria del territorio”

“La Regione Siciliana nella giornata di ieri ha dato parere negativo al rilascio del Paur per la realizzazione della discarica in contrada Grotticelle da parte della società e Soambiente. Questo prendendo atto anche del parere contrario espresso dal Comune di Naro, a tutela del nostro territorio. Anche se è un provvedimento che il privato potrà impugnare nelle opportune sedi, si tratta certamente di una vittoria che condividiamo con tutti i cittadini che in ogni sede si sono opposti alla realizzazione di questo impianto che avrebbe privato contrada Grotticelle del futuro che merita, fatto di agricoltura, turismo e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale”. Lo dichiara il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.