Naro, a fuoco il bosco che circonda la Diga San Giovanni

Un grosso incendio sta divorando il bosco che circonda la Diga san Giovanni di Naro. Sul posto presenti le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e la Forestale, ed è stato anche richiesto l’interveto dell’elicottero per lanciare getti d’acqua per domare l’incendio. Le cause del rogo non sono chiare. E’ probabile che la scintilla iniziale sia divampata dalle sterpaglie.